В России пообещали ответные меры в случае нападения на Белоруссию

Грызлов: в случае атаки на Белоруссию РФ ответит всеми возможными вооружениями

Россия применит все возможные средства вооружения в случае нападения третьей стороны на Белоруссию. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ.

Дипломат напомнил о предупреждении российского президента Владимира Путина, подчеркнувшего, что атака на Минск будет рассматриваться как нападение на Россию. «Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — указал Грызлов.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал применить ядерное оружие, если на республику будет совершено нападение. По его словам, Минск не станет медлить и ждать.