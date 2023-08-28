В Совбезе объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Шевцов: размещение ТЯО в Белоруссии стало ответом на агрессию Запада

Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии стало ответом на агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

Агрессивными действиями Запада Шевцов также объяснил увеличение «боевого потенциала авиационной составляющей совместной региональной группировки войск».

По словам Шевцова, западные страны до начала специальной военной операции (СВО) нарастили давление на Минск и готовили боевиков на территории республики. «По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну анти-Россию», — добавил он.

Представитель Совбеза также сообщил, что в настоящее время продолжается работа над обновлением концепции безопасности Союзного государства, в которой будут определены «ключевые направления и механизмы реализации наших общих задач по обеспечению безопасности и стабильности».

Ранее сенатор Совета федерации Андрей Климов заявил, что в случае агрессии Польши в адрес Белоруссии, Россия сделает все для ее защиты. При« отражении возможных угроз пусть никто не сомневается, что мы ответим так же, как было бы в случае нападения на Россию», — предупредил политик.