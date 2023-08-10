В России высказались о военной помощи Белоруссии в случае конфликта с Польшей

Сенатор Климов: Россия ответит в случае нападения Польши на Белоруссию

Белоруссия является частью Союзного государства, потому в случае агрессии со стороны Польши, Россия сделает все для отражения возможных угроз так же, как если бы произошло нападение непосредственно на саму страну. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Речь идет именно о Союзном Государстве. Белоруссия — это не просто наш сосед, не просто близкое нам государство в Европе. Так что касаемо нашего сотрудничества при отражении возможных угроз пусть никто не сомневается, что мы ответим так же, как было бы в случае нападения на Россию», — предупредил политик.

Он также отметил, что концентрация польских военных на границе с Белоруссией, так же, как и скопление любых людей с оружием, чревато непредсказуемыми последствиями, рисками развития ситуации по катастрофическому сценарию.

«Когда люди хотят разрядки напряжения, они договариваются о неразмещении войск вблизи каких-то объектов, госграниц. Поляки поступают наоборот. Они хотят, чтобы Польша стала центром милитаризма на европейском континенте. Это делается в надежде на получение материальных и политических бонусов. Но то, что напряжение только повышает риски для Польши, — это факт», — подчеркнул Климов.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал разместить на границе с Белоруссией 10 тысяч военных. По его словам, непосредственно охраной границы будут заниматься 4 тысячи военных.

