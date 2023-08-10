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10:37, 10 августа 2023Мир

Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных

Министр обороны Польши Блащак: на белорусской границе разместят 10 тысяч военных

Фото: Kacper Pempel / Unsplash

Министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал разместить на границе с Белоруссией 10 тысяч военных. Он заявил об этом в интервью Польскому радио, пишет ТАСС.

По его словам, непосредственно охраной границы будут заниматься 4 тысячи военных, а в восточных регионах, прилегающих к ней, — около 6 тысяч военных. Также он пообещал, что в течение двух лет польская армия станет самой сильной в Европе.

По его словам, уже сейчас численность польской армии достигает 170 тысяч военных.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что закупки вооружений в США, Великобритании и Южной Корее Польшей создают дополнительные риски для России. Он связал это с тем, что Польша намерена создать «самую мощную армию» в Европе.

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    Александр Слабиев
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