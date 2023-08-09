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13:03, 9 августа 2023Мир

Шойгу назвал риски для России из-за закупок вооружения Польшей

Шойгу: закупки западных вооружений Польшей создают риски для России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша начала закупки вооружений в США, Великобритании и Южной Корее, что создает дополнительные риски для России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он связал это с тем, что Польша намерена создать «самую мощную армию» в Европе. Поэтому, по словам министра, Варшава закупает западные танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Существующие риски связаны прежде всего с ее милитаризацией.

Ранее Минобороны Польши заявило, что отправит к границе с Белоруссией две тысячи военных. До этого заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский утверждал, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пытались пересечь границу страны со стороны Белоруссии.

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    Александр Слабиев
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