Польша назвала число готовых к отправке на границу с Белоруссией военных

Минобороны Польши отправит к границе с Белоруссией 2 тысячи военных

Минобороны Польши отправит к границе с Белоруссией 2 тысячи военных, пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Мачея Вонсика.

Вонсик рассказал, что погранслужба запросила подкрепление в тысячу солдат к границе с Белоруссией 7 августа. До этого заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский утверждал, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пытались пересечь границу страны со стороны Белоруссии.

До этого в МИД Польши заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, назвав случившееся «намеренной провокацией». Минобороны Белоруссии обвинения отвергло.