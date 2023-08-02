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20:49, 2 августа 2023Бывший СССР

Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию с нарушением границ

МИД Белоруссии призвал власти Польши не нагнетать ситуацию с нарушением границ
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

МИД Белоруссии призвал польские власти не нагнетать ситуацию с нарушением границы военными вертолетами. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Белорусские дипломаты настояли на том, чтобы обстановка, связанная с вертолетами на границе Польши, далее не нагнеталась. Помимо этого, ее не стоит использовать для милитаризации приграничного пространства, заявили в МИД республики. Утверждается также, что «деэскалация и без того непростой ситуации в отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога».

Ранее стало известно, что Минобороны Белоруссии совместно с МИД предоставило Польше подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов, которые подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении госграницы. В Минобороны добавили, что вертолеты летали на высоте 150–200 метров. Траектория полетов не приближалась ближе 1,9 тысячи метров к границе.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны Польши также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО». Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отвергло обвинения.

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