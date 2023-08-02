Минск ответил на обвинения Варшавы в нарушении границ

Минск уведомил Польшу в отсутствии оснований для обвинения в нарушении границ

Минобороны Белоруссии совместно с МИД предоставили Польше подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов, которые подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы. Об этом сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.

В Минобороны уточнили, что белорусские вертолеты летали на высоте 150-200 метров. Траектория полетов не приближалась ближе 1,9 тысячи метров к госгранице, подчеркнули в ведомстве. «При этом, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций», — сказано в заявлении министерства.