В МИД Польши опровергли пересечение границы вертолетами из Белоруссии

МИД Польши: система ПВО не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами

Система противововздушной обороны (ПВО) Польши не засекла пересечение восточной границы белорусскими вертолетами. Об этом в интервью агентству РАР сообщил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

«По системам радиолокации определенные вещи не подтвердились, однако позже на основе другой информации это было подтверждено», — прокомментировал дипломат новость о якобы имевшем место нарушении польского воздушного пространства вертолетами из Белоруссии.

Ранее Минобороны Польши заявило, что власти Белоруссии намеренно пошли на провокацию против «восточного фланга НАТО» и самой Польши. Инцидент, произошедший 1 августа, назвали опасным.

В свою очередь, Министерство обороны Белоруссии опровергло обвинения Варшавы в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами.