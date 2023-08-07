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15:36, 7 августа 2023Мир

Погранслужба Польши запросила подкрепление к границе с Белоруссией

Погранслужба Польши запросила подкрепление в тысячу солдат к границе Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Погранслужба Польши запросила подкрепление в тысячу солдат к границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, передает РИА Новости.

«Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную тысячу солдат на польско-белорусскую границу», — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пересечь границу страны со стороны Белоруссии. По его словам, со стороны Белоруссии исходит «очень реальная» угроза. Он утверждает, что бойцы «Вагнера» пытались проникнуть оттуда на территорию Польши. Замглавы МИД также отметил, что Варшава ожидает «новых нападений на границу», а также допускает «новые попытки нарушения воздушного пространства».

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    Виктория Кондратьева
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