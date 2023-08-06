В Польше заявили о попытках «Вагнера» пересечь границу со стороны Белоруссии

Замглавы МИД Яблоньский: ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявили о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пересечь границу страны со стороны Белоруссии. Его слова передает CNN.

По словам Яблоньского, со стороны Белоруссии исходит «очень реальная» угроза. Он утверждает, что бойцы «Вагнера» пытались проникнуть оттуда на территорию Польши. Замглавы МИД также отметил, что Варшава ожидает «новых нападений на границу», а также допускает «новые попытки нарушения воздушного пространства».

Однако, добавил он, Польша не собирается «отступать». Так, власти страны направляют к границе все больше войск. В качестве крайней меры рассматривается полное закрытие границы с Белоруссией.

1 августа в МИД Польши заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, назвав случившееся «намеренной провокацией». Минобороны Белоруссии отвергло обвинения, а МИД Белоруссии призвал польские власти не нагнетать ситуацию.