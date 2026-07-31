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08:16, 31 июля 2026 (обновлено: 08:18, 31 июля 2026)Россия

В ЕГЭ по истории добавят устную часть

Музаев: Рособрнадзор к 2030 году планирует ввести в ЕГЭ по истории устную часть
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в интервью РИА Новости рассказал о перспективах изменения формата государственной итоговой аттестации.

По его словам, ведомство начинает разработку моделей устного экзамена по ряду гуманитарных дисциплин.

В девятых классах устная часть по истории появится в штатном режиме уже в 2028 году. При этом для выпускников 11-х классов аналогичный блок планируется внедрить к 2030 году, и первым предметом, где он будет введен, станет именно история.

«Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет, в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — пояснил Музаев.

Глава Рособрнадзора также успокоил нынешних девятиклассников: до полноценного внедрения устного экзамена остается еще несколько лет, а их участие в апробации новых моделей будет добровольным и не повлияет на итоговые оценки.

Ранее сообщалось, что школьник, который во время содержания в московском СИЗО успешно сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов, после освобождения планирует поступить на юридический факультет.

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