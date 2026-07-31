Продажи армянского коньяка и вина упали

«Ъ»: В 2026 году продажи армянского коньяка и вина в России упали на 11-12 процентов

В 2026 году продажи армянского коньяка и вина в России упали на 11-12 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Розничные продажи армянских коньяков в России снизились на 12,2 процента, до 1,37 миллиона декалитров (дал). В общей структуре спроса на коньяки доля республики составила 20 процентов (минус 1,7 процентного пункта). Продажи тихого вина упали на 11,8 процента год у году, до 239,65 тысячи дал.

Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук объяснил тенденцию ограничениями, которые вводятся против армянской продукции. Хотя прямые запреты затронули немногих, часть российских импортеров и дистрибуторов самостоятельно отказываются от работы с армянским алкоголем. Решение об ограничении поставок российские компании могли воспринять как сигнал о необходимости быть более осторожными в формировании запасов и планировании поставок, добавил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский допустил, что у армянского коньяка не осталось перспектив на российском рынке. Сохранить позиции смогут только наиболее популярные и выдержанные бренды — «Арарат» и «Ной». В долгосрочной перспективе армянский коньяк на полках заменят напитки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана, добавил он.

С 27 июля Россия запретила поставки молочной продукции из Армении с тех предприятий, в отношении которых ограничения ранее не действовали. В качестве причины такого решения называется проведенная с 14 по 21 июля инспекция, показавшая, что в производстве используется молоко от зараженного поголовья, а также сырье из третьих стран.