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10:42, 24 июля 2026 (обновлено: 11:12, 24 июля 2026)Экономика

Россия ввела новое ограничение на продукцию из Армении

Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции из Армении с 27 июля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

С понедельника, 27 июля, Россия запрещает поставки молочной продукции из Армении с тех предприятий, в отношении которых ограничения ранее не действовали. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

В качестве причины такого решения называется проведенная с 14 по 21 июля инспекция, показавшая, что в производстве используется молоко от зараженного поголовья, а также сырье из третьих стран.

Пресс-служба подчеркнула, что аналогичные нарушения фиксировались в 2023-м и 2024 годах. Тогда никаких ограничений не вводилось, но сейчас Россельхознадзор немедленно принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и продаже на рынке опасной продукции.

«В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года», — заключили в российском ведомстве.

Кампания по запрету армянской продукции началась в мае на фоне претензий Москвы в адрес Еревана за попытку улучшить отношения с Евросоюзом. С того момента были ограничены поставки помидоров, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, минеральной воды, рыбы, рыбопродукции, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля и цветов.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отрицает связь массовых запретов с политикой. По его словам, одновременность событий является всего лишь совпадением.

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