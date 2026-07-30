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09:11, 31 июля 2026Путешествия

Тревел-блогер раскрыл траты на жизнь российского переселенца в Германии

Российский переселенец в Германии получает 97,1 тысячи рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер побывал в Германии и узнал траты на жизнь российского переселенца. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В Германии мужчина познакомился с Михаилом Куглером, который переехал из Палласовки в Европу. Куглер считается «этническим переселенцем», так как его прадед был немцем. Поэтому он получает пособия и бесплатно посещает занятия по немецкому языку.

Его ежемесячное пособие на данный момент составляет 1059 евро (97,1 тысячи рублей), раскрыл автор материала. В России Куглер получал 35 тысяч рублей. Свои деньги в Германии он тратит только на еду — на нее уходит около 400 евро (36,7 тысячи рублей). Аренду мужчина не платит, так как живет в купленном строительном вагончике.

Несмотря на то что Куглер за четыре года освоил немецкий язык, на работу устраиваться он не спешит. «Ведь если он устроится на работу, то лишится ежемесячного пособия. К тому же он уже не сможет бесплатно посещать языковые и прочие курсы, а также будет обязан платить налоги. Сейчас он не платит ничего», — заметил россиянин.

Ранее этот блогер отдохнул в Польше и описал деревенских девушек фразой «одеты нескромно».

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