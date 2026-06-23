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05:30, 23 июня 2026Путешествия

Россиянин отдохнул в Польше и описал деревенских девушек фразой «одеты нескромно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ruslan Sitarchuk / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру российский тревел-блогер отдохнул в Польше и описал деревенских девушек фразой «одеты нескромно». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Во время отпуска в Польше россиянин арендовал автомобиль, который обошелся ему в 50 евро (4,2 тысячи рублей) в сутки. Он также внес залог в размере 300 евро (25,4 тысячи рублей), однако не пожалел о своем решении. «Это, конечно, по деньгам выходит дороже, чем пользоваться автобусами, но зато намного удобней — можно из любой точки попасть в любое место без привязки к расписанию», — отметил блогер.

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Также он подчеркнул, что путешествие на машине может преподнести много «приятных» встреч. Заехав в местную глубинку, он подобрал двух молодых девушек, которые шли пешком в Варшаву. По дороге полячки рассказали, что в их деревне автостоп — дело привычное. «Люди здесь добрые. Если видят, что кому-то нужна помощь, почти всегда останавливаются. Да и полиция следит, чтобы на дорогах было спокойно», — привел слова попутчицы турист.

Россиянин выяснил, что девушки оделись «нескромно по деревенским меркам», чтобы посетить городские кафе и клубы, в которые они редко выезжают из-за регулярной работы на фермах. «Я поймал себя на мысли, что в городе такие наряды никого бы не удивили, а здесь, среди полей и ферм, они казались каким-то ярким пятном, символом свободы и молодости», — заключил тревел-блогер.

Ранее этот блогер побывал в Центральной Африке и описал работу местных девушек словами «час — за доллар, ночь — десятка». По словам автора публикации, в странах Африки, таких как Конго, Камерун или Габон, одиноким туристам на помощь часто приходят местные девушки.

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