Лукашенко сравнил размещение ядерного оружия в Белоруссии с действиями США

Лукашенко: Белоруссия разместила ядерное оружие так же, как и США в Европе

Белоруссия разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

Лукашенко прокомментировал размещение на территории страны ядерного оружия в ходе заседания Всебелорусского народного собрания. Он отметил, что США модернизируют тактические боеголовки, находящиеся на авиабазах в Европе.

«Какие к нам вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — заявил белорусский лидер. Он подчеркнул, что США наращивают свои наступательные возможности, размещая своих солдат в Европе на постоянной основе.

Ранее Лукашенко сравнил Украину с испытательном полигоном. «Это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка», — заявил президент Белоруссии.