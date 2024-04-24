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14:45, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко сравнил Украину с испытательном полигоном

Лукашенко: Украина превратилась в полигон, где решается судьба мирового порядка

Фото: Libkos / AP

Украина превратилась в полигон, где решается дальнейшая судьба мирового порядка. С испытательной площадкой Украину сравнил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«То, что Украина сегодня — это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все», — заявил Лукашенко в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Он добавил, что на территории соседней страны теперь опосредованно ведут войну ядерные державы.

Ранее Лукашенко напомнил об истечении каденции президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, Москва может отказаться подписывать мирные соглашения с нелегитимным главой украинского государства.

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      Глеб Палехов
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