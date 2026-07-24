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13:46, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

«Мошеловка»: Мошенники начали пугать россиян аннулированием трудового стажа
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов на портале «Госуслуги»: они пугают россиян аннулированием трудового стажа. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Сообщается, что аферисты начали связываться с гражданами от имени Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Человеку говорят, что из-за технического сбоя его трудовой стаж аннулирован, и теперь у него не будет пенсии или пособия.

Затем злоумышленники предлагают исправить ситуацию или оформить компенсацию. В результате они выманивают у жертвы код подтверждения для «Госуслуг» и получают доступ к ее аккаунту на портале. Также мошенники могут убедить человека раскрыть данные банковской карты.

В «Мошеловке» напомнили, что государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не выплачивают автоматические компенсации. Проверить трудовой стаж можно самостоятельно на «Госуслугах», добавили там.

Ранее стало известно о другой новой схеме мошенничества. Отмечалось, что аферисты начали использовать заказ шуточных видеопоздравлений у треш-блогеров для шантажа молодежи.

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