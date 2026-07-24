Скандальный возлюбленный Кати Кищук рассказал о тратах на уход за собой

Рэпер 9mice рассказал, что тратит на уходовые процедуры до 1,7 млн рублей в месяц

Скандальный возлюбленный экс-солистки группы «Серебро» Кати Кищук, популярный рэпер 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) рассказал о тратах на уход за собой в интервью шоу «Вписка». Выпуск с артистом доступен на YouTube.

25-летний рэпер признался, что делает чистку лица, маски и омолаживающие процедуры, такие как BBL. «Следить за собой — это круто. (...). Чистое лицо — это Gucci», — подчеркнул он.

При этом музыкант уточнил, что на все уходовые процедуры он тратит от 4 до 23 тысяч долларов (примерно от 312 тысяч до 1,7 миллиона рублей) в месяц.

Ранее 9mice раскрыл траты на одежду и высказался о моде. Тогда артист признался, что любит иногда себя побаловать дорогими вещами. В то же время он считает кринжем фокусироваться на моде. По его мнению, надо искать собственный стиль.