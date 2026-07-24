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12:37, 24 июля 2026 (обновлено: 12:41, 24 июля 2026)Ценности

Обвиненный в насилии рэпер раскрыл траты на одежду и высказался о моде

Рэпер 9mice заявил, что любит себя порадовать дорогой одеждой на фоне ненависти к моде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Рэпер 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев), которого бывшие возлюбленные Эрика Куталия и Режина Нтахомпогазе обвинили в травле и насилии, раскрыл траты на одежду и высказался о моде в шоу «Вписка». Выпуск опубликован на платформе YouTube.

25-летний артист рассказал, что любит себя иногда порадовать дорогой одеждой. «Мне сейчас куртка Gucci нравится. Купил ее за шесть тысяч фунтов. Сколько это в рублях? Звучит, ******, 700 тысяч за куртку, но эта та куртка, которая 100 процентов будет висеть у меня дома», — признался он.

При этом на фоне тяги к роскошным вещам музыкант высказался о ненависти к моде. По его мнению, она слишком эгоистична и быстро меняется. «Фокусироваться на моде — это кринж. Надо искать свой стиль. Стиль круче, чем тренд», — заявил 9mice.

Также в разговоре с ведущим рэпер поделился воспоминаниями о работе манекенщиком в Барселоне. По его мнению, модельная индустрия — самая неблагодарная. «К тебе относятся как к манекену: сделай так, втяни живот, скулы. Какими-то ярлыками тебя закидывают, и ты переживаешь о том, как ты выглядишь. (...). Тебя используют», — объяснил собеседник и добавил, что этот опыт работы его ничему не научил.

В июне дочь Урганта Эрика Куталия раскрыла подробности отношений с 9mice. Куталия рассказала, что бывший возлюбленный распускает про нее негативные слухи и травит ее в соцсетях.

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