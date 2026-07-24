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Силовые структуры
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13:52, 24 июля 2026 (обновлено: 14:45, 24 июля 2026)Силовые структуры

Российский суд оштрафовал популярного спортивного комментатора

Российский суд оштрафовал футбольного комментатора Кривохарченко
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Популярному в прошлом российскому спортивному комментатору Сергею Кривохарченко назначили административное наказание. Это следует из сообщения на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Кривохарченко признали виновным в участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания будет опубликовано позже.

44-летний Кривохарченко работал на различных спортивных телеканалах России — «НТВ-плюс»,« 7ТВ »и «Матч ТВ». Он комментировал матчи российской премьер-лиги, еврокубки, и Чемпионат мира в России в 2018 году.

В настоящее время, уехавший из страны спортивный журналист проживает в Германии и является сотрудником признанными нежелательными в России «Радио Свободы» и ТК «Настоящее время».

Ранее в отношении журналиста Михаила Фишмана (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), работавшего ведущим телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) возбудили уголовное дело.

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