Российский суд оштрафовал популярного спортивного комментатора

Популярному в прошлом российскому спортивному комментатору Сергею Кривохарченко назначили административное наказание. Это следует из сообщения на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Кривохарченко признали виновным в участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания будет опубликовано позже.
44-летний Кривохарченко работал на различных спортивных телеканалах России — «НТВ-плюс»,« 7ТВ »и «Матч ТВ». Он комментировал матчи российской премьер-лиги, еврокубки, и Чемпионат мира в России в 2018 году.
В настоящее время, уехавший из страны спортивный журналист проживает в Германии и является сотрудником признанными нежелательными в России «Радио Свободы» и ТК «Настоящее время».
Ранее в отношении журналиста Михаила Фишмана (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), работавшего ведущим телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) возбудили уголовное дело.