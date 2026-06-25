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Силовые структуры
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19:43, 25 июня 2026Силовые структуры

В отношении российского журналиста возбудили уголовное дело

Ведущий «Дождя» Фишман стал фигурантом нового уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В отношении журналиста Михаила Фишмана (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ранее работавшего ведущим телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание RT.

По данным источника издания, уголовное дело возбудили по статье об участии в нежелательной организации.

Минюст включил Михаила Фишмана в реестр иноагентов 9 декабря 2022 года. В 2023 году «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах, с этим ему помог основатель издательского дома Independent Media Дерк Сауэр. Руководителем нидерландского офиса назначили Фишмана.

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