Получить лицензию в Нидерландах «Дождю» помог известный медиаменеджер

Лицензирование «Дождя» в Нидерландах пролоббировал основатель Independent Media Дерк Сауэр

Известный медиаменеджер пролоббировал выдачу телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) лицензии на вещание в Нидерландах. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в окружении генерального директора «Дождя» Натальи Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом).

По данным канала, получить лицензию на вещание «Дождю» помог основатель издательского дома Independent Media Дерк Сауэр. При этом вещание телеканала будет вестись под новым брендом TV Rain.

Как сообщил собеседник канала, руководить нидерландским офисом будет ведущий «Дождя» Михаил Фишман (признан физлицом-иноагентом), коллектив нового проекта расширят до 30 человек, а вещание планируется осуществлять на всю Европу.

О том, что «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах, стало известно 10 января. Лицензия будет действовать в течение пяти лет.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации, которой, по его словам, занимались некоторые работники телеканала. Позже он объяснил свои словам оговоркой.