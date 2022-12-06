В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулирует лицензию на вещание «Дождя»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом). Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель совета Ивар Аболиньш.

«В связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"», — написал Аболиньш. Вещание канала будет прекращено 8 декабря, добавил он.

По словам председателя Национального совета по электронным СМИ, руководство «Дождя» «не осознает характер и серьезность каждого отдельного нарушения».

4 декабря главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что канал остается в Латвии. Он опроверг информацию о том, что канал переезжает в Грузию.

Ранее в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и заявили о возможном закрытии. Как сообщил Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что армию России назвали "наша армия"».

Министр обороны страны Латвии Артис Пабрикс заявил, что телеканал «Дождь» должен возвращаться в Россию. Его работников также стоит выдворить из страны.