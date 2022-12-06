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10:15, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулирует лицензию на вещание «Дождя»

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом). Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель совета Ивар Аболиньш.

«В связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"», — написал Аболиньш. Вещание канала будет прекращено 8 декабря, добавил он.

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По словам председателя Национального совета по электронным СМИ, руководство «Дождя» «не осознает характер и серьезность каждого отдельного нарушения».

4 декабря главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что канал остается в Латвии. Он опроверг информацию о том, что канал переезжает в Грузию.

Ранее в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и заявили о возможном закрытии. Как сообщил Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что армию России назвали "наша армия"».

Министр обороны страны Латвии Артис Пабрикс заявил, что телеканал «Дождь» должен возвращаться в Россию. Его работников также стоит выдворить из страны.

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Олег Давыдов
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