Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 2 декабря 2022Бывший СССР

В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»

СГБ Латвии начала расследование из-за слов ведущего «Дождя» о помощи российским военным

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала расследование из-за слов ведущего телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал LSM.lv.

В ведомстве заявили о недопустимости оказания любой помощи российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона Латвии.

Ранее сообщалось, что латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Как сообщил глава Национального совета республики по СМИ Иварс Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали "наша армия"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Отправку глаз животных в посольства Украины объяснили
Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия в один регион России
Бывший боец «Сомали» поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
В России прекратят работу сайты трех популярных изданий
Бородина украсила дом к Новому году
Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды
«Вкусно — и точка» полностью заняла долю «Макдоналдс» на российском рынке
В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»
На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.