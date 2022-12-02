В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»

СГБ Латвии начала расследование из-за слов ведущего «Дождя» о помощи российским военным

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала расследование из-за слов ведущего телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал LSM.lv.

В ведомстве заявили о недопустимости оказания любой помощи российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона Латвии.

Ранее сообщалось, что латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Как сообщил глава Национального совета республики по СМИ Иварс Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали "наша армия"».