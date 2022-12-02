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16:57, 2 декабря 2022Бывший СССР

Латвия оштрафовала телеканал «Дождь» за слова ведущего

Латвия оштрафовала телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро и предупредила о возможном закрытии

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Латвийские власти назначили телеканалу «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Национального совета Латвии по СМИ Иварса Аболиньша.

Это произошло после того, как ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя».

«Национальный совет по СМИ назначил телеканалу "Дождь" штраф в размере 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали "наша армия"», — сообщил Аболиньш.

Он также заявил, что если Дождь продолжит совершать нарушения, то «нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание».

Вскоре руководитель информационной службы и ведущая оштрафованного телеканала Екатерина Котрикадзе заявила, что Коростелева уволили с «Дождя». По ее словам, фраза журналиста о помощи российским военным ошибочна и неприемлема для всей редакции, а также создает ложное впечатление у зрителя.

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Василий Мека
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