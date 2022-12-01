Захарова высмеяла новый логотип телеканала «Дождь»

Представитель МИД России Захарова высмеяла новый радужный логотип телеканала «Дождь»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла новый логотип телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом).

«У инагентского телеканала "Дождь" новая эмблема. Раньше оставалось загадкой, почему название канала на букву "д", а символом стала буква "ж". Только сейчас поняла», — сыронизировала дипломат.

Телеканал изменил цвет своего логотипа с розового на цвета радужного флага на фоне принятия в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Документ будет направлен на подписание президенту и вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.

Разработанный более чем 300 депутатами документ принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.