Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок». Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам! Вячеслав Володин спикер Госдумы

Проект закона разрабатывали более 300 депутатов

Разработанный более чем 300 депутатами документ был принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября. Теперь он поступит в Совет Федерации, а затем — на подпись президенту.

При обсуждении документа Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх — это было сделано по рекомендации профильного комитета.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

«Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны», — говорится в документе.

Наказывать нарушителей будут штрафами до 10 миллионов рублей

В сопроводительных документах среди прочего уточняется само понятие пропаганды нетрадиционных ценностей.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и (или) предпочтениях, вызывающей интерес к таким отношениям и (или) предпочтениям

Под определение пропаганды нетрадиционных ценностей теперь подпадает и распространение информации, которая побудила бы несовершеннолетних россиян сменить пол. За пропаганду смены пола россиянам грозит административный штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; для должностных лиц — от ста до двухсот тысяч рублей, а для юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно документу, самое суровое наказание грозит за пропаганду педофилии — предельный размер штрафа для граждан составляет 800 тысяч рублей, а для организаций — 10 миллионов. Пропаганда, в том числе описание и изображение «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, будет караться административным штрафом в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей — для организаций. Также под запрет попадает пропаганда этих же отношений и среди совершеннолетних, за нее также будет наложен штраф в размере до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов — для юрлиц.

Еще одной особенностью принятого законопроекта является мера наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации за пропаганду нетрадиционных ценностей для иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом им также придется заплатить административный штраф.

Отдельно в тексте законопроекта прописано уточнение, согласно которому распространение нетрадиционных ценностей посредством СМИ или интернета влечет дополнительную ответственность.

Также под запретом оказывается продажа товаров, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или смену пола. Эту поправку к законопроекту внес депутат Александр Хинштейн, и она была принята 23 ноября.

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс

Некоторые российские бизнесмены и общественные деятели предположили, что содержащиеся в проекте закона трактовки слишком широки, что позволит применять его и в отношении классических произведений литературы и искусства. Так представители Российского книжного союза заявили, что издатели не могут самостоятельно оценить и исключить книги, которые потенциально нарушают новый законопроект.

В качестве примеров союз приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Илиады» Гомера. В этих произведениях содержатся сцены насилия, описания способов суицида, употребление наркотиков, и при этом они входят в учебные программы школ и вузов.

Первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов ответил, что необходимости проверять классическую литературу на пропаганду нетрадиционных ценностей нет. В таком же ключе высказывался и депутат Хинштейн, заявлявший, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ не предполагает полного запрета этого сообщества. На заседании комитета Госдумы он отмечал, что ответственность не будет наступать в случае простого упоминания принадлежности того или иного деятеля к ЛГБТ-сообществу.

В качестве примера он приводил писателя Оскара Уайльда и отмечал, что если о нем будет сказано, что он стал выдающимся писателем только благодаря своей ориентации, то это будет считаться пропагандой.

«ЛГБТ сегодня — это инструмент гибридной войны. И в этой гибридной войне мы должны защитить наши ценности (...) "Свинка Пеппа", казалось бы, хорошо нам знакомый мультфильм. Здесь в одной из серий Белая Медведица рисует портрет своей семьи: "Я живу со своей мамой и моей другой мамой"», — предупреждал Хинштейн.

Ранее при обосновании необходимости принятия этого закона он сравнивал запрет нетрадиционных ценностей со спецоперацией России на Украине.

Специальная военная операция происходит не только на полях сражений, но и в сознании и в душах людей. Сегодня по сути мы воюем и за то, чтобы в России не было, по выражению президента, вместо мамы и папы родителя номер один, родителя номер два и родителя номер три. Очевидно, что наше противостояние с Западом во многом носит характер именно цивилизационный, потому что Россия является форпостом защиты и сохранения именно традиционных ценностей в противовес псевдоценностям, навязываемым Западом, и в первую очередь — сексуальным девиациям как норме Александр Хинштейн депутат Госдумы

Вместе с тем сфера российской культуры начала принимать законопроект во внимание еще до его принятия. Так, замминистра культуры России Надежда Преподобная заявляла, что кинолентам, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, уже было отказано в выдаче прокатных удостоверений.