Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:59, 17 октября 2022Культура

Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей

РКС попросил Хинштейна проверить классику на пропаганду отрицания семейных ценностей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский книжный союз (РКС) заподозрил некоторые сюжеты произведений русской и мировой классики и из школьной программы в пропаганде отрицания семейных ценностей и обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой прояснить это. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма.

В последнее время в книжный союз поступает множество запросов от издателей по поводу законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения.

В РКС отметили, что «ввиду широкого спектра действия законопроекта» издатели не могут самостоятельно оценить и исключить книги, которые потенциально нарушают его. В качестве примеров союз приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера и других.

Материалы по теме:
Русское фэнтези, тайные дневники классиков и прекрасная вафлямбала: главные события книжного фестиваля «Красная площадь»
Русское фэнтези, тайные дневники классиков и прекрасная вафлямбала:главные события книжного фестиваля «Красная площадь»
3 июня 2022
Мобилизация, оскорбление чувств, КГБ и ЛГБТ: каким вышел новый роман Виктора Пелевина?
Мобилизация, оскорбление чувств, КГБ и ЛГБТ:каким вышел новый роман Виктора Пелевина?
29 сентября 2022
«Повзрослев, девочка выросла в цене» Ранний брак, развлечения с рыцарями и беды: как жили знатные дамы в Средневековье
«Повзрослев, девочка выросла в цене»Ранний брак, развлечения с рыцарями и беды: как жили знатные дамы в Средневековье
9 октября 2022

В частности, в РКС опасаются, что отрывки из «Гали Ганской» и «Тани» (сборник «Легкое дыхание») Ивана Бунина могут попасть в категорию «Сексуальное насилие», сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а отрывок из «Обломова» Ивана Гончарова к «Нетрадиционным сексуальным отношениям».

В августе Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу убрать из продажи книги, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Под риск исчезновения с прилавков попадает прежде всего популярная литература формата young adult, выпускаемая московским книжным издательством Popcorn Books, которое специализируется на проблемах самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.

В понедельник, 17 октября, в Госдуме пройдут слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, который правительство одобрило на прошлой неделе.

Авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых: штраф за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц. Если информация распространялась через интернет или СМИ, штрафы составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юрлиц. Отдельно штрафы предусматриваются за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей
В России упал интерес к доллару
Москвичей предупредили о первом в году снегопаде
Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х
Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом
Восемь человек ранены в результате стрельбы возле университетского кампуса в США
В Британии предложили замену Лиз Трасс
Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области
Россиян предупредили о штрафах за хранение домашних заготовок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.