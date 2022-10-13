Правительство поддержало проект закона об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду в России

Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 13 октября.

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал Хинштейн и добавил, что вместе с подготовленным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представит эти инициативы на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.

26 сентября стало известно, что проект закона поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.