Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 13 октября 2022Россия

Правительство поддержало проект закона об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 13 октября.

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал Хинштейн и добавил, что вместе с подготовленным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представит эти инициативы на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.

26 сентября стало известно, что проект закона поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.