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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Депутаты Госдумы внесли проект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.

Законопроект дополняет действующее законодательство в области киноиндустрии основанием, согласно которому устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных отношений.

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Сергей Истомин
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