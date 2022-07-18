В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Депутаты Госдумы внесли проект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.

Законопроект дополняет действующее законодательство в области киноиндустрии основанием, согласно которому устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных отношений.