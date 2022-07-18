В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком

Депутат ГД Останина заявила, что каминг-аут не пропагандирует ЛГБТ, а вызывает сочувствие

Начало событий в новости В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Каминг-аут не является пропагандой ЛГБТ-ценностей. С таким заявлением выступила депутат Государственной Думы Нина Останина, одна из соавторов проекта закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Ее слова приводит портал News.ru.

Парламентарий сравнила гомосексуальность с раком и заявила, что каминг-аут может вызывать только сочувствие.

«Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие», — заявила депутат.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.