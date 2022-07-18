Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком

Депутат ГД Останина заявила, что каминг-аут не пропагандирует ЛГБТ, а вызывает сочувствие
Начало событий в новости В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Каминг-аут не является пропагандой ЛГБТ-ценностей. С таким заявлением выступила депутат Государственной Думы Нина Останина, одна из соавторов проекта закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Ее слова приводит портал News.ru.

Парламентарий сравнила гомосексуальность с раком и заявила, что каминг-аут может вызывать только сочувствие.

«Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие», — заявила депутат.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России
Первая ракетка России оценила вероятность смены спортивного гражданства
Россиянам разонравился один стиль интерьера кухни
Устроившего стрельбу из пистолета на западе Москвы мужчину отправили в СИЗО
Кольцо с названием «Бессмертие» попало в Книгу рекордов Гиннесса
В Европе умерший турист несколько часов пролежал на пляже рядом с отдыхающими
Стали известны получатели писем от «Газпрома» о форс-мажоре
В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком
Российского таможенника осудили на восемь лет за взятку в 20 миллионов рублей
В Китае установили срок коррекции траектории околоземного астероида
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.