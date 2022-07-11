В опросе Володина о запрете ЛГБТ-пропаганды проголосовали 1,4 миллиона человек

Более 1,4 миллиона человек проголосовали в опросе Володина о запрете ЛГБТ-пропаганды

В опросе о том, нужно ли полностью запретить в России ЛГБТ-пропаганду, который спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram 10 июля, поучаствовали более 1,4 миллиона человек. В комментариях к посту с голосованием развернулась дискуссия о нужности такой меры.

«Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?» — спросил Володин. На момент написания заметки 69 процентов пользователей выбрали вариант «Да», 26 процентов участников опроса сочли, что в России не нужно полностью запрещать пропаганду нетрадиционных отношений. За вариант «Все равно» проголосовали оставшиеся 5 процентов опрошенных.

Пост с опросом набрал более 2,7 миллиона просмотров. Пользователи оставили под публикацией более 74 тысяч комментариев, в которых делились мнением о том, нужен ли в России подобный запрет.

Ранее в понедельник, 11 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн поддержал предложение спикера Госдумы о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Депутат напомнил, что сейчас ограничения касаются только детей, а такой меры, по его мнению, недостаточно. Он добавил, что обсуждение этой инициативы в Госдуме может может начаться уже в осеннюю сессию.

Володин 8 июля предложил ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. «С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — отметил Володин. Он также заявил, что россиянам необходимо укреплять институт семьи.