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Володин предложил запретить «пропаганду нетрадиционных ценностей»

Спикер Госдумы Володин предложил запретить в России «пропаганду нетрадиционных ценностей»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. Об этом он написал своем Telegram-канале.

По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — констатировал он.

Володин также поддержал признание Дня семьи, любви и верности официальным праздником. Он подчеркнул, что россиянам необходимо укреплять институт семьи, а также окружать близких заботой и любовью.

11 июня президент Владимир Путин подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ. По словам Володина, европейский суд стал инструментом политической борьбы против России, а некоторые его решения противоречили Конституции и ценностям страны — в частности, требование признать однополые браки.

Ранее Володин анонсировал законопроект о запрете вывесок на иностранных языках. Позже депутат Елена Ямпольская пояснила, что таким образом планируется защищать от «посягательств англицизмов неохраняемые элементы товарных знаков».

Синдром отмены: Россия


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Константин Лысяков
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