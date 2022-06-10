В Госдуме объяснили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках
Наружную рекламу на иностранных языках полностью запрещать на будут. Так соответствующий законопроект объяснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает издание «Подъем» в Telegram.
По словам депутата, законопроект будет защищать от «посягательств англицизмов на неохраняемые элементы товарных знаков».
«Если у тебя трейд-марк, нет вопросов, как писал его на латинице, так и пишешь. А вот неохраняемые элементы товарного знака должны быть написаны по-русски», — подчеркнула она. Основными нормами проекта являются конкретизация запрета на использование в информации, которая предназначена для потребителей, иностранных слов и выражений, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.
При наказании важна не сумма штрафа, а ответственность за нарушение. Однако штрафы в проекте все же прописаны: они составляют от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для физических лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента приступили к обсуждению законопроекта о запрете на размещение в России наружной рекламы на иностранных языках.