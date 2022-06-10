В Госдуме объяснили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Депутат Ямпольская: наружную рекламу на иностранных языках полностью запрещать на будут

Наружную рекламу на иностранных языках полностью запрещать на будут. Так соответствующий законопроект объяснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает издание «Подъем» в Telegram.

По словам депутата, законопроект будет защищать от «посягательств англицизмов на неохраняемые элементы товарных знаков».

«Если у тебя трейд-марк, нет вопросов, как писал его на латинице, так и пишешь. А вот неохраняемые элементы товарного знака должны быть написаны по-русски», — подчеркнула она. Основными нормами проекта являются конкретизация запрета на использование в информации, которая предназначена для потребителей, иностранных слов и выражений, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.

При наказании важна не сумма штрафа, а ответственность за нарушение. Однако штрафы в проекте все же прописаны: они составляют от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для физических лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента приступили к обсуждению законопроекта о запрете на размещение в России наружной рекламы на иностранных языках.

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