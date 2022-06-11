Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Президент России Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в стране

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно законам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.

Поправками, поступившими ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в России, на 15 марта, а не 16, как было в первой редакции.