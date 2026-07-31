Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:25, 31 июля 2026 (обновлено: 20:40, 31 июля 2026)Экономика

Москвичей призвали завершить купальный сезон

Синоптик Паршина: Москвичам стоит завершить купальный сезон к 8-9 августа
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Купальный сезон в Москве подходит к концу. О финальных днях купания столичных жителей предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, ее цитирует Life.ru.

Аномальная жара не продлится дольше предстоящих выходных, уверена синоптик. Если еще 1-2 августа столбики термометров достигнут отметки плюс 32 градуса, то уже к середине следующей недели в Москве похолодает до плюс 19-24 градусов. Свою эффективность доказывают и народные приметы: в этом году Ильин день, после которого запрещено купаться, выпадает на 2 августа. Согласно поверью, водоемы с этого дня становятся холодными, а в сам православный праздник случается гроза — как раз как обещают синоптики.

В понедельник, 3 августа, вновь ожидается дождь, а температура опустится до плюс 26-28. Купаться, по словам Паршиной, еще будет можно. Теплая погода задержится еще 4-6 августа — прогнозируется около плюс 23-28, без осадков. Но 7 августа показатель понизится до плюс 21-26, а в следующие выходные, 8-9-го числа, составит всего плюс 19-24 градуса.

Больше 30-градусной жары москвичи в августе не застанут. Среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц будет держаться на уровне плюс 21,5 градуса, что соответствует климатической норме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян
    Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов
    Москвичей призвали завершить купальный сезон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok