Госдума приняла закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ во втором и третьем чтениях

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проекты федеральных законов о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ЕСПЧ стал «инструментом политической борьбы» против России в руках западных политиков. Кроме того, некоторые решения суда прямо противоречили российской Конституции, а также «ценностям и традициям» страны. Например, летом прошлого года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки.

«И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул Володин.

Ко второму чтению депутатами был предложен ряд важных поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи российской стороны заявления о выходе из Совета Европы. Кроме того, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта, будут производить только в рублях на счета в российских банках.

В сообщении указывается, что теперь решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Ранее глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин объявил о создании до конца июня рабочей группы по разработке Евразийского суда — альтернативе ЕСПЧ. По его словам, идею такой наднациональной инстанции «уже поддержали силовые структуры и администрация президента».