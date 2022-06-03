В России начнут создавать альтернативный Евразийский суд

«Ъ»: Сергей Степашин объявил о создании рабочей группы по разработке альтернативного ЕСПЧ

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин объявил о создании до конца июня рабочей группы по разработке Евразийского суда — альтернативе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, идею такой наднациональной инстанции «уже поддержали силовые структуры и администрация президента». При этом, по информации издания, в ведомствах к инициативе относятся скептически. В частности, омбудсмен Татьяна Москалькова указала, что российское законодательство разнится с правоприменительной практикой стран ШОС, и для Евразийского суда «нужно сначала выработать договоренности на двустороннем уровне, понять заинтересованность других стран и уже потом идти дальше».

В апреле Степашин указал, что жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью, однако за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи. «В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное — будет реально работать и защищать права человека», — заявил он.

Россия перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Ранее ЕСПЧ заявил, что орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы. Комитет министров организации в ходе анонимного голосования выразил неодобрение внешней политике Москвы.