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ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение заявлений против России

ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех жалоб против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Данное решение было принято после того, как Россия вышла из Совета Европы.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации с 16 марта.

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Ксения Назарова
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