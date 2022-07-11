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В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду

Комитет Госдумы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Комитет Госдумы предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что сегодня запрет ЛГБТ-пропаганды касается исключительно детей. По его мнению, этого недостаточно. «Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться Комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — сообщил Хинштейн.

Он также рассказал, что комитет предлагает в целом полностью запретить распространение пропаганды и установить административную ответственность за нарушение запрета. Кроме того, депутаты также выступили за более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.

По словам Хинштейна, эти инициативы проработали с Роскомнадзором и Минцифрой. «Считаю такую задачу исключительно важной: не только, как председатель профильного комитета Госдумы, но и, как отец двух сыновей», — заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

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