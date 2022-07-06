В Госдуме прокомментировали задержание двух генералов МВД

Депутат Госдумы Хинштейн о задержании двух генералов МВД: справедливость есть

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал задержание двух генералов МВД — Сергея Умнова и Ивана Абакумова, которые стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. Он отметил в своем Telegram-канале, что «справедливость есть».

По словам депутата, именно Умнов и Абакумов десять лет назад начали борьбу против Михаила Суходольского — начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Разногласия возникли на фоне назначений Умновым разных лиц на руководящие должности. Например, Суходольский неоднократно пытался уволить замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Алексея Бриллиантова.

9 февраля 2012 года Умнов приказал силовикам заблокировать здание главка и штурмовать кабинет начальника полиции, а Абакумов подрался с его назначенцем — начальником управления по работе с личным составом Андреем Билаем.

«После отставки Суходольского Умнов с Абакумовым в награду за верную службу получили полную индульгенцию и карт-бланш. Но, как выяснилось, не навсегда, а лишь на десять лет» — заявил Хинштейн. Как отмечает депутат, генералы преследовали личные цели — «Суходольский мешал им жить».

«Что ж, за все в этой жизни надо платить: особенно — за подлость», — в заключение сказал Хинштейн.

6 июля стало известно, что три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.