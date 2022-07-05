Несколько генералов МВД стали фигурантами уголовного дела

«Ъ»: три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями

Три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.

По информации издания, эти фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Следствие считает, что эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям.

30 июня генерала МВД Александра Мельникова осудили на семь лет строгого режима за попытку крупного мошенничества, также суд оштрафовал его на 30 миллионов рублей.

Фигурант признан виновным в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий. Потерпевшим по уголовному делу проходил бизнесмен, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. По данным следствия, Мельников вместе с подельниками предложил ему избежать уголовной ответственности за 100 миллионов рублей. Также отмечалось, что он планировал переехать за границу.