Обвиненный в афере на 100 миллионов рублей генерал МВД хотел сбежать за границу

Генерал-майор МВД Александр Мельников, арестованный за покушение на крупное мошенничество, планировал переехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал «Следак шепнул» со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

По его данным, обвиняемый подыскивал себе страну для постоянного места жительства. Его супруга якобы оказалась успешным предпринимателем и могла позволить себе приобрести недвижимость за границей.

25 сентября сообщалось о задержании Мельникова сотрудниками Следственного комитета. В пресс-службе Басманного суда Москвы заявили, что он является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Мельников обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По предварительным данным, потерпевшим по уголовному делу проходит бизнесмен, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. Следствие считает, что Мельников вместе с подельниками предложил ему избежать уголовной ответственности, за что потребовал 100 миллионов рублей.

Позднее мужчина был арестован, он пробудет в СИЗО до 22 января 2020 года.

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