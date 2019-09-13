Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 7 июня Абакумов обратился в больницу города Тосно (Ленинградская область). Врачи диагностировали у него резкое повышение артериального давления и направили в стационар, где пациент, по документам, находился до 28 июня. Однако, как считает следствие, 10 июня Абакумов выехал на машине в сторону Крыма — и 28 июня вернулся оттуда самолетом.

При этом, как отмечает «Фонтанка», даты больничного Абакумова совпали с датами его официального отпуска. Но поскольку генерал-майор по документам весь отпуск провел в больнице, ему были обязаны продлить отпуск, а по факту — предоставить еще один.

Абакумов уже признался следствию, что во время больничного действительно выезжал в Крым. Правда, он назвал это «незначительным нарушением». В настоящее время в отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей») УК РФ.

31 июля 2019 года сообщалось, что сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. При этом, по словам источника, близкого к силовым структурам, перед операциями спецназовцы брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание.

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