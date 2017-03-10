Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного

Судья мирового судебного участка №77 района Сокол приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян к году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Суд установил, что девушка предъявила фальшивый документ, чтобы избежать административного наказания в виде уборки территории.

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«Признать Багдасарян виновной и приговорить к исправительным работам сроком на один год», — огласила приговор судья.

Во время заседания стритрейсерша признала вину и полностью раскаялась в содеянном, передает РЕН ТВ.

22 февраля сообщалось, что прокуратура Москвы признала законным постановление о возбуждении уголовного дела против Багдасарян, подозреваемой в использовании фальшивого больничного листа. Расследование началось 17 февраля дознавателем столичного управления МВД России по статье 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

20 февраля мировой суд оштрафовал Багдасарян на общую сумму в 102 тысячи рублей за неисполнение судебных решений.