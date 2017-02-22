Против Мары Багдасарян возбудили уголовное дело из-за подделанного больничного

Прокуратура Москвы признала законным постановление о возбуждении уголовного дела против стритрейсерши Мары Багдасарян, подозреваемой в использовании фальшивого больничного листа. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.
«Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным», — указано в сообщении.
Расследование началось 17 февраля 2017 года дознавателем столичного управления МВД России по статье 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).
Из материалов дела следует, что мировой суд приговорил Багдасарян к обязательным работам за неуплату штрафов, назначенных ей в связи с нарушениями правил дорожного движения. Девушка приобрела поддельный листок нетрудоспособности, который предъявила 8 февраля судебному приставу и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» Москвы, чтобы уклониться от уборки территории.
Этот больничный был выдан ей врачом одной из столичных поликлиник, отмечается в сообщении прокуратуры. В ведомстве указали дознавателю на необходимость дать правовую оценку действиям лица, изготовившего поддельный листок нетрудоспособности.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре столицы.
20 февраля мировой суд оштрафовал Багдасарян на общую сумму в 102 тысячи рублей за неисполнение судебных решений.