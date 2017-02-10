Суд наказал Мару Багдасарян за неуплату в срок штрафа за превышение скорости

По решению мирового суда участка 353 московского района Аэропорт Мара Багласарян оштрафована за невыплаченные в срок штрафы за превышение скорости. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать Багдасарян виновной в нарушении части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок") и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — огласила решение судья.

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Речь шла о нарушении ПДД, зафиксированном 25 июля 2016 года. Штраф в пять тысяч рублей за превышение скоростного режима был погашен Багдасарян лишь 9 января. Агентство уточняет, что это первое решение мирового суда по 54 административным делам о неуплате штрафов, подлежащих рассмотрению в отношении участницы уличной гонки на Gelandewagen.

Все материалы суд планирует рассмотреть к 14 марта — на эту дату назначено заключительное заседание по Багдасарян, передает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Константина Тимошенко.

По данным РЕН ТВ, сама Багдасарян и ее представители на процесс не явились, однако известно, что девушка признала вину в проступке.

Ранее адвокат гонщицы Владислав Капканов объяснял долги сломанным почтовым ящиком, из-за которого его подзащитная не получила квитанции.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. Кроме того, она была приговорена к 10 суткам административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.