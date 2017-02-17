Мару Багдасарян заподозрили в подделке больничного

Судебные приставы заподозрили Мару Багдасарян в использовании поддельного листка о временной нетрудоспособности. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 17 февраля, сообщил Тимур Коробицын, официальный представитель УФССП по Москве.

По его словам, в среду, 8 февраля, Мара Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, а в дальнейшем предъявила в Савеловский отдел службы лист временной нетрудоспособности. «Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения, а при проверке выяснилось, что листок нетрудоспособности указанным в нем медицинским учреждением не выдавался. Больничный был направлен в экспертно-криминалистический центр УВД по САО столицы, где эксперты вынесли заключение, что предъявленный документ имеет признаки подделки», — рассказал Коробицын.

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В связи с этим дознавателем Савеловского ОУФССП была проведена доследственная проверка по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». По ее результатам материал направлен в ГУ МВД по Москве для принятия решения о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела по указанной статье, уточнил представитель УФССП.

Сейчас Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник района Сокол», добавил Коробицын.

9 февраля Багдасарян не явилась в Савеловский суд Москвы, где началось рассмотрение иска прокуратуры о пожизненном лишении девушки водительских прав.